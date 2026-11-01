Права человека: Омбудсмен Лантратова расскажет о помощи жителям Алешек

В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» пройдет пресс-конференция Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой. Мероприятие будет полностью посвящено подведению итогов состоявшейся гуманитарной миссии в город Алешки Херсонской области. В ходе встречи спикер представит отчет об объемах оказанной помощи местному населению и расскажет о дальнейших шагах по поддержке граждан. Об этом сообщает агентство РИА Новости .

Гуманитарная поездка омбудсмена была направлена на оценку условий проживания гражданского населения в прифронтовом регионе, оказание адресной помощи многодетным семьям, маломобильным гражданам и организацию содействия в эвакуации нуждающихся. В рамках пресс-конференции Яна Лантратовая детально осветит ключевые результаты проведенной работы, включая вопросы поставки продовольствия, медикаментов и средств первой необходимости.

Организаторы напомнили о правилах доступа на площадку для представителей средств массовой информации. Прием заявок на аккредитацию завершается 1 ноября в 19:00. Вход в пресс-центр будет осуществляться строго при наличии предварительного подтверждения, а также при предъявлении паспорта гражданина РФ и действующего редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность к заявившемуся СМИ.

Международный мультимедийный пресс-центр «Россия сегодня» оставляет за собой право отказа в предоставлении аккредитации журналистам без объяснения причин.