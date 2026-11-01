Цикл моды: почему россияне снова любят игрушки из прошлого

Психолог Слободчиков: в России растет популярность тамагочи и тетриса

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Психолог Илья Слободчиков, детско‑подростковый специалист и доктор психологических наук, объяснил, почему в России снова растет популярность тамагочи и тетриса, сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, причина — в цикличности моды на ретро: время от времени интерес к вещам из прошлого возвращается, и это касается не только игрушек. Как отметил Слободчиков, сейчас просто совпало несколько факторов, которые усилили этот тренд.

При этом обе игры эксперт считает по‑своему уникальными и даже полезными. В частности, тетрис, по словам психолога, помогает развивать сразу несколько когнитивных навыков — например, логику и мелкую моторику, а также тренирует другие сопутствующие способности. Тамагочи тоже остается востребованным благодаря своей универсальности и особой вовлеченности, которую дает игроку.

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