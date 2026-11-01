С наступлением холодов на прилавках появляется яркая рубиновая ягода — клюква. Она всегда считалась главным природным антибиотиком и средством от лихорадки. Современные исследования подтверждают, что эта ягода действительно является мощным инструментом для профилактики серьезных заболеваний. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, клюква по праву считается одной из главных осенних ягод.

«Это настоящий суперфуд, богатый витамином С, калием, органическими кислотами и уникальными растительными антиоксидантами — проантоцианидами», — сказала она.

Эксперт отметила, что уникальное свойство клюквы заключается в том, что ее проантоцианиды мешают бактериям, в первую очередь кишечной палочке, закрепляться на слизистых оболочках. Именно поэтому традиционно вытяжки из этой ягоды используют:

Для профилактики инфекций мочевых путей. Это особенно актуально для женщин со склонностью к рецидивирующим циститам. Клюква помогает снизить частоту обострений в рамках комплексной терапии.

Для поддержки сердца и иммунитета. Противовоспалительные и антиоксидантные свойства ягоды защищают сосуды, укрепляют иммунную систему и предотвращают дефицит витамина С в сезон простуд.

«Оптимальная порция свежей или замороженной клюквы составляет 100-150 граммов в день. Также полезен клюквенный морс, но желательно с минимальным добавлением сахара, чтобы не лишать продукт пользы», — посоветовала Русакова.

Диетолог подчеркнула, что несмотря на огромную пользу, ягода подходит не всем. От употребления клюквы стоит воздержаться или быть очень осторожным, если у вас есть:

Гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, потому что высокая кислотность ягоды вызовет сильную изжогу и боль.

Склонность к мочекаменной болезни, так как клюква содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней.

Прием препаратов, разжижающих кровь, так как клюква может усиливать их действие.

Из-за высокой концентрации кислот клюква может оказывать раздражающее действие на зубную эмаль. Чтобы не повредить ее, после употребления свежих ягод рекомендуется прополоскать рот чистой водой.