Футболист «Зенита» Эракович признался, зачем его после матча поцеловал тренера «Спартака»

Защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал в беседе с телеканалом «Матч ТВ» инцидент с поцелуем от главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. После удаления с поля из-за полученной второй желтой карточки на 62-й минуте матча последний подошел к игроку петербургского клуба и поцеловал его в лоб, назвав «практически сыном».

Как отметил Эракович, такое фривольное поведение Станковича — не некая благодарность за удаление, а как жест поддержки, скорее.

«В пылу борьбы разное происходит как на поле, так и вне его. Но считаю необходимым всем дать знать: у меня есть родной отец, его зовут Желько Эракович. Он переживает за все мои успехи и ошибки. Я — игрок „Зенита“», — сказал футболист.

Сам же Станкович на послематчевой пресс-конференции заявил, что поцеловал уходившего с поля футболиста в лоб, так как знает его с детства.

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