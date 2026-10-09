Скрытая опасность Чернобыля никуда не исчезла: радиоактивные частицы почти не изменились за 40 лет

Daily Mail: частицы ядерного топлива Чернобыля не изменились за 40 лет

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Фото: [Медиасток.рф]

Некоторые радиоактивные частицы, выброшенные при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, почти не изменились за 40 лет, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Journal of Hazardous Materials. Ученые ожидали, что со временем они будут постепенно разрушаться, однако часть образцов оказалась удивительно устойчивой.

После взрыва четвертого реактора в окружающую среду попали микроскопические фрагменты ядерного топлива. Их размер составляет всего от 8 до 50 микрометров, но они остаются радиоактивными и до сих пор встречаются в почве Чернобыльской зоны отчуждения.

Ученые из Германии изучили шесть таких частиц и обнаружили, что некоторые из них сохранили структуру, очень похожую на первоначальное ядерное топливо.

Это означает, что такие частицы могут оставаться источниками радиоактивных веществ еще многие годы. Особенно опасны мельчайшие фрагменты, которые способны превращаться в пыль и попадать в организм при вдыхании.

При этом исследователи призывают не делать слишком общих выводов: изучено всего шесть частиц из двух мест. Разные фрагменты Чернобыля могут разрушаться с разной скоростью, поэтому для точной оценки долгосрочных рисков потребуется гораздо больше образцов.

иностранная пресса

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