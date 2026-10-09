Прием отложен, но не потерян: в Омске из‑за особого режима закрыли поликлиники

Режим «беспилотной опасности», действовавший в Омске в четверг, 8 октября, во второй половине дня, затронул самые разные стороны городской жизни. Одним из последствий стало то, что все поликлиники приостановили прием пациентов, сообщил gorod55.

По информации издания, особенно неприятной ситуация оказалась для тех омичей, у кого на 8 октября было назначено направление к специалисту. Люди не понимали, что делать дальше. Однако уже В пятницу, 9 октября, стало ясно: брать новые талоны и ждать приема еще неделю или дольше пациентам не придется.

«Я позвонила в поликлинику, и мне сказали, что нас всех сегодня распределят по специалистам, — рассказала Городу55 омичка, прикрепленная к МСЧ № 7. — Очередь шла через одного: по сегодняшним талонам и по вчерашним…»

В итоге на прием попасть удалось всем, кто в этом нуждался, — задержка ограничилась одним днем.

По данным издания, впервые с остановкой работы больниц местные жители столкнулись во время предыдущего режима «беспилотной опасности», который произошел 30 сентября. Тогда же впервые ввели ограничения в школах: при особом режиме детей перестали выпускать на улицу.

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