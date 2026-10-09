Дракониды и Ориониды: гид по октябрьскому «звездному шоу» в Подмосковье

Октябрь в Подмосковье обещает небанальное зрелище: над регионом пройдут сразу два метеорных потока. Сначала — Дракониды, следом — Ориониды. REGIONS расспросил Станислава Короткого, научного руководителя обсерватории «Ка‑Дар», как лучше подгадать момент и что реально можно увидеть.

Дракониды: короткий всплеск, без ажиотажа

Дракониды активны совсем недолго — лишь с 6 по 10 октября. Пик придется на вторую половину ночи с 8 на 9 октября. Но не стоит ждать настоящего «звездного ливня»: астрономы не прогнозируют высокой активности.

Все дело в траектории кометы 21P/Джакобини — Циннера — именно она «отвечает» за этот поток. Сейчас Земля проходит через менее насыщенные участки ее пылевого следа, поэтому метеоров будет немного. Приятная деталь: лунный свет не помешает наблюдениям — небо останется достаточно темным.

«В прошлом году этот поток дал последнюю высокую активность, когда количество метеоров достигало порядка 75 в час. Следующий всплеск Драконид ожидается только в 2078 году. В ближайшие годы поток будет давать небольшое количество метеоров — порядка пяти в час при ежегодной норме около 15», — рассказал Короткий.

Искать строго одну точку не нужно: метеоры вспыхивают по всему небосводу. Радиант — условная точка вылета — лежит в голове созвездия Дракона, но это скорее ориентир, а не «мишень». Чтобы увидеть больше вспышек, лучше уехать подальше от городской засветки. Дайте глазам привыкнуть к темноте — на это нужно примерно 15–20 минут. И не берите телескоп: он тут только мешает, потому что сильно сужает поле зрения. Достаточно просто спокойно смотреть вверх.

«Смотреть можно в любой участок небосвода. Скорость метеоров у Драконид невысокая, поэтому есть шанс рассмотреть фрагментацию метеора, если она произойдет. Цвета могут быть разными — встречаются как желтые, так и красные», — объяснил астроном.

Ориониды: частицы кометы Галлея и шанс на яркие следы

Второй поток, Ориониды, приходит позже — его пик обычно выпадает на 21–22 октября. Этот поток связан с кометой Галлея: каждый год Земля пересекает оставленный ею шлейф, и крошечные частицы сгорают в атмосфере, оставляя яркие росчерки.

Для любителей неба это хороший повод запланировать выезд за город ближе к концу месяца. Но успех зависит не только от даты: плотная облачность или влажный воздух могут спрятать даже самые заметные метеоры. Прозрачная, ясная ночь — вот что действительно важно.

Так что главный совет: сверьтесь с прогнозом погоды, выберите темное место, устройтесь поудобнее и наберитесь терпения. Метеоры появляются неравномерно: после яркой вспышки может пройти несколько минут тишины. Именно в эти паузы и случаются самые эффектные «падающие звезды».

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