Медведь бежит от кота: ученый Скалон объяснил парадоксальный страх хищника

Ученый Скалон: кошка с котятами в случае защиты территории не боится медведя

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

О том, почему медведи испытывают страх перед кошками, VSE42.Ru рассказал Николай Скалон — заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ.

По данным издания, поводом для разговора стали видео, которых немало в Сети, в том числе на зарубежных платформах. На одних медведи реагируют на собак спокойно, на других — впадают в панику при виде обычного кота и пускаются наутек.

Разгадка, по словам ученого, кроется в поведении кошки. Это животное ревностно относится к своей территории и умеет ее защищать. Особую решимость оно обретает, когда рядом котята: в этот момент кошка становится по-настоящему бесстрашной. Скалон называет ее единственным животным, которое с риском для жизни атакует любое существо и готово пожертвовать собой ради потомства.

По мнению эксперта, именно такая реакция и пугает медведя. Когда он видит разъяренное и стремительное животное, которое бросается в атаку и издает громкие звуки, хищник предпочитает не испытывать судьбу и отходит. По словам Скалона, медведь в такой ситуации просто пугается и решает не связываться

«Чаще всего в город выходят молодые медведи, которых выгнали взрослые старые самцы. Они еще не устроились в жизни, не завоевали свою территорию, и им в целом очень страшно. А тут навстречу – разъяренное существо, готовое защищать потомство», – подчеркивает эксперт.

Ранее сообщалось, что в Талдомском округе медведь ел яблоки во дворе местной жительницы.

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