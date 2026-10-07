Глава UFC Дана Уайт оценил стоимость промоушена
Промоутер Дана Уайт: «Мы купили UFC за $2 млн, сейчас он стоит $50 млрд»
Фото: [UFC]
Президент UFC Дана Уайт рассказал, сколько стоит его организация. Предприниматель считает, что стоимость промоушена выросла в 2500 раз с момента его покупки.
«Когда я занялся этим бизнесом, мало кто в него верил. Мы купили UFC за $2 млн. Если „Лейкерс“ продали за $12,5 млрд, то UFC сейчас стоит $50 млрд», — цитирует Уайта The Diary Of A CEO.
В 2021 году Уайт уговорил своих друзей братьев Фертитта вложиться в разорившуюся компанию, президентом которой он затем стал. По словам промоутера, на тот момент активы компании представляли из себя только ее бренд и старый октагон. На сегодняшний день UFC — самая авторитетная организация по проведению боев без правил. Состояние самого Уайта оценивается в $500 млн.
Накануне стало известно, что UFC заключил семилетний договор с Paramount, по которому получит за права на телетрансляции боев $7,7 млрд.