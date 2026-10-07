Глава UFC Дана Уайт оценил стоимость промоушена

Президент UFC Дана Уайт рассказал, сколько стоит его организация. Предприниматель считает, что стоимость промоушена выросла в 2500 раз с момента его покупки.

«Когда я занялся этим бизнесом, мало кто в него верил. Мы купили UFC за $2 млн. Если „Лейкерс“ продали за $12,5 млрд, то UFC сейчас стоит $50 млрд», — цитирует Уайта The Diary Of A CEO.

В 2021 году Уайт уговорил своих друзей братьев Фертитта вложиться в разорившуюся компанию, президентом которой он затем стал. По словам промоутера, на тот момент активы компании представляли из себя только ее бренд и старый октагон. На сегодняшний день UFC — самая авторитетная организация по проведению боев без правил. Состояние самого Уайта оценивается в $500 млн.

Накануне стало известно, что UFC заключил семилетний договор с Paramount, по которому получит за права на телетрансляции боев $7,7 млрд.