Глава UFC Дана Уайт оценил стоимость промоушена

Промоутер Дана Уайт: «Мы купили UFC за $2 млн, сейчас он стоит $50 млрд»

Культура и спорт

Фото: [UFC]

Президент UFC Дана Уайт рассказал, сколько стоит его организация. Предприниматель считает, что стоимость промоушена выросла в 2500 раз с момента его покупки.

«Когда я занялся этим бизнесом, мало кто в него верил. Мы купили UFC за $2 млн. Если „Лейкерс“ продали за $12,5 млрд, то UFC сейчас стоит $50 млрд», — цитирует Уайта The Diary Of A CEO.

В 2021 году Уайт уговорил своих друзей братьев Фертитта вложиться в разорившуюся компанию, президентом которой он затем стал. По словам промоутера, на тот момент активы компании представляли из себя только ее бренд и старый октагон. На сегодняшний день UFC — самая авторитетная организация по проведению боев без правил. Состояние самого Уайта оценивается в $500 млн.

Накануне стало известно, что UFC заключил семилетний договор с Paramount, по которому получит за права на телетрансляции боев $7,7 млрд.

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