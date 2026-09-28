«Пока они остаются лидерами на бумаге»: главный тренер «Динамо» раскритиковал ведущих игроков команды

Тренер «Динамо» Тамбиев выразил недовольство «бумажными» лидерами команды

Культура и спорт

Фото: [ХК «Динамо»]

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев раскритиковал игру потенциальных лидеров команды после поражения в домашнем матче от «Салавата Юлаева» (1:3).

Единственную шайбу «Динамо» организовали молодые игроки Артем Бондарь и Михаил Меликов.

«Сегодня гол организовали молодые ребята. А где остальные, так называемые лидеры? Пока они остаются лидерами на бумаге. Мы продолжаем ждать», — сказал Тамбиев.

Специалист сказал, что отправил бы кого-то из игроков смотреть хоккей с трибуны в воспитательных целях, но из-за короткой скамейки у него нет такой возможности.

«Динамо» занимает шестое место в Западной конференции КХЛ, набрав 10 очков в 10 матчах.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру своей команды в матче с «Барысом» (5:3).

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