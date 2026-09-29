В «Балтике» заявили, что готовы к уходу лучшего бомбардира

Спортивный директор «Балтики» Маргарян: «Внутренне готовимся к уходу Хиля»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Балтика»]

Спортивный директор ФК «Балтика» Армен Маргарян в разговоре РИА Новости рассказал об интересе со стороны других клубов к лучшему нападающему команды Брайану Хилю.

Функционер отметил, что в прошедшее межсезонье конкретных предложений в клуб не поступало, хотя разговоров вокруг фигуры Хиля было предостаточно.

«Мы всегда готовы к тому, что рано или поздно у нас кого-то купят, но вопрос в том, за сколько. Мы внутренне готовимся к тому, что рано или поздно он от нас уйдет. Это может быть зимой, а может быть и летом», — сказал Маргарян.

Собеседник агентства отметил, что в контракте у Хиля прописана достаточно высокая сумма отступных, поэтому «по нему никто не приходит». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего сборной Сальвадора в €5 млн.

Брайан Хиль перешел в «Балтику» в январе 2025 года из колумбийского клуба «Депортиво Толима». В общей сложности он провел за калининградский клуб 48 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал пять ассистов.

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков назвал своего одноклубника Александра Соболева лучшим игроком РПЛ.

Читайте также

Зумеры бегут от современной музыки: критик заявил, что молодежь променяла кальянный рэп на искренность

Зумеры бегут от современной музыки: критик заявил, что молодежь променяла кальянный рэп на искренность

Стал известен состав шоу «Звезды в Африке. Суперсезон»

Стал известен состав шоу «Звезды в Африке. Суперсезон»

Кушанашвили раскрыл причины конфликтов Кудрявцевой с мужем

Кушанашвили раскрыл причины конфликтов Кудрявцевой с мужем

«Он был подделкой»: во Франции раскритиковали Кварацхелию за игру с «Марселем»

«Он был подделкой»: во Франции раскритиковали Кварацхелию за игру с «Марселем»

«Три спальни и две ванные»: внук Петросяна стал обладателем шикарной квартиры в США

«Три спальни и две ванные»: внук Петросяна стал обладателем шикарной квартиры в США

«Песни Басты и Билана в базах для ИИ»: как российские хиты попали в зарубежные датасеты

«Песни Басты и Билана в базах для ИИ»: как российские хиты попали в зарубежные датасеты

«Они могут вернуться в США через несколько недель»: принц Гарри и Меган Маркл собираются покинуть Британию

«Они могут вернуться в США через несколько недель»: принц Гарри и Меган Маркл собираются покинуть Британию

«Мне его не хватает»: Дмитрий Дибров высказался о смерти Соседова

«Мне его не хватает»: Дмитрий Дибров высказался о смерти Соседова

«Смена энергии и потеря гармонии»: Катя Лель назвала причину развода Михайловых

«Смена энергии и потеря гармонии»: Катя Лель назвала причину развода Михайловых

«Моя осень»: Бородина показала образ с выразительным декольте

«Моя осень»: Бородина показала образ с выразительным декольте

Бывшая звезда «Дома-2» Салибекова отменила свадьбу после двух месяцев подготовки

Бывшая звезда «Дома-2» Салибекова отменила свадьбу после двух месяцев подготовки

На Западе хотят отменить Овечкина: капитан «Вашингтона» столкнулся с хейтом из-за политической рекламы

На Западе хотят отменить Овечкина: капитан «Вашингтона» столкнулся с хейтом из-за политической рекламы

Добавьте mosregtoday.ru в избранное