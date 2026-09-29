В «Балтике» заявили, что готовы к уходу лучшего бомбардира

Спортивный директор ФК «Балтика» Армен Маргарян в разговоре РИА Новости рассказал об интересе со стороны других клубов к лучшему нападающему команды Брайану Хилю.

Функционер отметил, что в прошедшее межсезонье конкретных предложений в клуб не поступало, хотя разговоров вокруг фигуры Хиля было предостаточно.

«Мы всегда готовы к тому, что рано или поздно у нас кого-то купят, но вопрос в том, за сколько. Мы внутренне готовимся к тому, что рано или поздно он от нас уйдет. Это может быть зимой, а может быть и летом», — сказал Маргарян.

Собеседник агентства отметил, что в контракте у Хиля прописана достаточно высокая сумма отступных, поэтому «по нему никто не приходит». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего сборной Сальвадора в €5 млн.

Брайан Хиль перешел в «Балтику» в январе 2025 года из колумбийского клуба «Депортиво Толима». В общей сложности он провел за калининградский клуб 48 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал пять ассистов.

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