«Бери швабру и драй!»: Киркоров признался, что ему пришлось мыть полы в храме

Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал о случае из своей жизни, который стал поворотной точкой на пути к отцовству, сообщила Teleprogramma.org со ссылкой на отрывок программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Тот период Киркоров вспоминает как время глубокого душевного кризиса. Находясь на грани отчаяния, артист пришел в храм, чтобы выплакаться и вымолить чудо, но столкнулся со служительницей храма. Женщина перед самым закрытием решительно обратилась к известному певцу.

«Что стоишь? Пришел помолиться? Закрываемся уже. Бери швабру и драй! Снимай всю свою бижутерию и вперед», — обратилась она.

Киркоров рассказал: вместо того, чтобы возмутиться или уйти, он, наоборот, послушался. Народный артист снял дорогие украшения, взял швабру с тряпкой и тщательно вымыл полы во всем храме.

Сам певец назвал это жестким, но необходимым уроком для своего эго. По его признанию, именно в этом смирении крылся важный внутренний перелом. Спустя девять месяцев после этого случая у артиста родилась дочь — в этом Киркоров теперь искренне видит настоящее чудо. Филипп один воспитывает двоих детей, рожденных с помощью суррогатного материнства.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище.