«Бери швабру и драй!»: Киркоров признался, что ему пришлось мыть полы в храме

Teleprogramma.org: Филипп Киркоров мыл полы в храме перед рождением дочери

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал о случае из своей жизни, который стал поворотной точкой на пути к отцовству, сообщила Teleprogramma.org со ссылкой на отрывок программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Тот период Киркоров вспоминает как время глубокого душевного кризиса. Находясь на грани отчаяния, артист пришел в храм, чтобы выплакаться и вымолить чудо, но столкнулся со служительницей храма. Женщина перед самым закрытием решительно обратилась к известному певцу.

«Что стоишь? Пришел помолиться? Закрываемся уже. Бери швабру и драй! Снимай всю свою бижутерию и вперед», — обратилась она.

Киркоров рассказал: вместо того, чтобы возмутиться или уйти, он, наоборот, послушался. Народный артист снял дорогие украшения, взял швабру с тряпкой и тщательно вымыл полы во всем храме.

Сам певец назвал это жестким, но необходимым уроком для своего эго. По его признанию, именно в этом смирении крылся важный внутренний перелом. Спустя девять месяцев после этого случая у артиста родилась дочь — в этом Киркоров теперь искренне видит настоящее чудо. Филипп один воспитывает двоих детей, рожденных с помощью суррогатного материнства.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище.

Актуально

Читайте также

«Подозрения на метастазы в спинном мозге»: Сквиччиарини сообщил об обеспокоенности врачей состоянием Лерчек

«Подозрения на метастазы в спинном мозге»: Сквиччиарини сообщил об обеспокоенности врачей состоянием Лерчек

«Гонорары признают общим доходом»: юрист Халимов раскрыл, что может потерять Стас Михайлов при разводе

«Гонорары признают общим доходом»: юрист Халимов раскрыл, что может потерять Стас Михайлов при разводе

«Это уголовная ответственность»: юрист Гаврилова раскрыла, чего ждать хозяевам отеля, в котором умер Соседов

«Это уголовная ответственность»: юрист Гаврилова раскрыла, чего ждать хозяевам отеля, в котором умер Соседов

62-летняя экс-солистка «Комбинации» снялась в кожаной куртке и мини-шортах

62-летняя экс-солистка «Комбинации» снялась в кожаной куртке и мини-шортах

Сестра Самойловой раскрыла правду о Джигане

Сестра Самойловой раскрыла правду о Джигане

Муж Брижит Бардо возмутился продажей ее белья на аукционе

Муж Брижит Бардо возмутился продажей ее белья на аукционе

Дату выхода P. Diddy из тюрьмы снова перенесли

Дату выхода P. Diddy из тюрьмы снова перенесли

Звезда «Бригады» Екатерина Гусева вышла в свет с 27-летним сыном

Звезда «Бригады» Екатерина Гусева вышла в свет с 27-летним сыном

Наргиз сделала заявление о родине: певица не считает домом ни Узбекистан, ни Россию

Наргиз сделала заявление о родине: певица не считает домом ни Узбекистан, ни Россию

«Прогрев»: Кушанашвили усомнился в разрыве Стаса и Инны Михайловых

«Прогрев»: Кушанашвили усомнился в разрыве Стаса и Инны Михайловых

Сестра Бузовой объяснила, почему рожала с помощью кесарева сечения

Сестра Бузовой объяснила, почему рожала с помощью кесарева сечения

Иван Охлобыстин с женой попал под обстрел ВСУ

Иван Охлобыстин с женой попал под обстрел ВСУ

Добавьте mosregtoday.ru в избранное