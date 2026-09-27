Стас Михайлов впервые высказался о расставании с женой

KP.RU: Михайлов прокомментировал слухи о разводе с женой после 15 лет брака

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

57-летний певец Стас Михайлов впервые прокомментировал новость о разводе с супругой Инной, с которой прожил в браке более 15 лет, передает KP.RU.

Неделю назад 53-летняя Инна Михайлова сообщила в личном блоге, что они со Стасом расстались. При этом раскрывать все подробности расставания она не стала, отметив, что никаких измен в браке не было.

Долгое время Михайлов не комментировал заявление жены, но после вопросов журналистов заявил, что информация о расставании ничего общего с действительностью не имеет.

«Не надо переживать, все хорошо. Мы все живы и здоровы. Инна — моя любимая жена. Не верьте всему, что написано. У меня прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас!», — сказал он.

Стас и Инна узаконили отношения в 2011 году, а свадьбу сыграли во Франции. В браке родились двое дочерей. Всего у Михайлова шестеро детей: Никита от первого брака с Инной Горб, дочь от отношений с бэк-вокалисткой Натальей Зотовой, а также дети от Натальи Зотовой.

Ранее продюсер Сергей Дворцов подтвердил разлад в семье Стаса Михайлова.

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