Стало известно о возможном участии сына Орбакайте в СВО

Super: бизнесмен Киселев заявил об участии сына Орбакайте в спецоперации

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Российский бизнесмен, владелец холдинга «Русская медиагруппа» Владимир Киселев заявил, что один из сыновей 55-летней певицы Кристины Орбакайте, дочери уехавшей из РФ Аллы Пугачевой, находится в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Super со ссылкой на фрагмент интервью на канале главы ФПБК Виталия Киселева. При этом собеседники не уточнили, о каком именно сыне артистки идет речь.

Всего у Орбакайте двое сыновей: старший — 35-летний певец Никита Пресняков, младший — 28-летний Дени Байсаров. Никита, рожденный от Владимира Преснякова, после начала СВО уехал в США, где строит музыкальную карьеру.

Младший сын родился в отношениях певицы с предпринимателем Русланом Байсаровым. По информации СМИ, молодой человек проживает в России. В ряде публикаций Дени называют предполагаемым участником боевых действий, но официального подтверждения этому нет.

В детстве Дени оказался в центре публичного конфликта между родителями: в конце 2000-х Орбакайте и Байсаров спорили о том, с кем должен жить сын. Позднее стороны заключили мировое соглашение, которое позволило ребенку самостоятельно выбирать, с кем проводить время. Не менее интересным фактом является кадетская подготовка Дени: в подростковом возрасте он проходил ее в Чечне.

В августе 2026 года Орбакайте собрала троих детей вместе в Испании. Певица опубликовала в блоге семейное видео и селфи, на котором был запечатлен в том числе Дени.

Ранее сообщалось, что в Грузии отменили концерт Кристины Орбакайте.

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