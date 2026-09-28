«Путь отправят нуждающимся»: Джигурда отказался от положенной пенсии в ₽10 тысяч

65-летний актер и шоумен Никита Джигурда заявил, что не считает себя счастливым пенсионером из-за размера назначенных выплат, пишет MK.RU. Он сообщил, что его пенсия составляет всего ₽10 тысяч. По этой причине он от нее отказался, даже не оформив документы. При этом Джигурда призвал направить эти деньги тем, кто в них нуждается.

Раньше, говорит Никита, размер пенсии был важен для него, поскольку у него были финансовые трудности. Из-за сложной финансовой ситуации артист согласился участвовать в телепроекте, где его «лечили» от алкоголизма.

«Если 10 тысяч умножить на 20 лет, примерно столько я получил за участие в проекте за 3 съемочных дня. Я тогда как раз голодал, а мне позвонили и предложили такую сумму, что невозможно было отказаться», — сказал Джигурда.

Сейчас, признался артист, он «жестко экономит». Ему постоянно не хватает денег, в частности, на занятия детей большим теннисом и на перелеты к ним. Дети Джигурды живут во Франции.

По словам шоумена, он отказывает себе в тратах на творчество и не вкладывает деньги в онлайн-платформы. Актер сравнил себя с математиком Григорием Перельманом, который отказался от «Премии тысячелетия» и $1 млн за доказательство гипотезы Пуанкаре.

Ранее сообщалось, что певица Маша Распутина оформила пенсию спустя несколько лет после наступления пенсионного возраста.