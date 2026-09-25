Падение Соседова в якутском отеле попало на видео

Следователи изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения в отеле Нерюнгри, где упал музыкальный критик Сергей Соседов, сообщило aif.ru.

Виктор Беззубов, организатор конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока-2026», где Соседов должен был стать председателем жюри, посмотрел записи и рассказал, что на них видно. По его словам, Сергей то ли споткнулся, то ли оступился, встал на ступеньку и сразу упал назад, получив механическое повреждение.

При этом некоторые блогеры предполагают, что музыкального критика столкнули с лестницы, но Беззубов опроверг эту версию.

«Посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай», — объяснил он.

Процедура вскрытия тела журналиста была проведена 24 сентября. По словам Виктора, его тело отправят в Москву в понедельник, 28 сентября.

Ранее мать критика Сергея Соседова рассказала, где его похоронят.