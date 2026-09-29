Дана Борисова усомнилась в лечении Джигана в рехабе

Телеведущая Дана Борисова выразила сомнение в том, что рэпер Джиган сможет избавиться от зависимости в реабилитационном центре. Своим мнением она поделилась в разговоре с Общественной Службой Новостей .

По ее словам, артист и раньше не проходил полноценного лечения в специализированных клиниках, а его пребывание в рехабе больше напоминало светскую жизнь, чем серьезную работу над собой.

Борисова подчеркивает: главный вопрос — какой смысл в терапии, если пациент не ограничен в передвижениях и продолжает вести привычный образ жизни? Она напомнила, что Джиган в первый же месяц нахождения в рехабе публиковал фотографии, позировал и всячески демонстрировал, что не утратил связи с внешним миром. Для сравнения телеведущая привела собственный опыт: когда она лечилась в Таиланде, телефон ей выдали только спустя семь месяцев.

Семь месяцев я была не на связи, — уточнила она.

По ее убеждению, если человек не погружается в процесс лечения всерьез, а продолжает тусоваться даже в стенах клиники, никакого эффекта от попыток побороть зависимость не будет никогда.

Такое отношение к терапии, считает Борисова, неизбежно ведет к срывам. Она отметила, что именно несоблюдение предписаний специалистов и привычный режим жизни стали причиной очередного срыва у рэпера. Более того, телеведущая прогнозирует, что Джиган и дальше будет переходить из одного реабилитационного центра в другой, поскольку не меняет своего поведения. Она назвала его одним из самых безнадежных пациентов.

Ранее она объяснила свои слова о «неидеальной дочери» обидой.