Глава WADA Ниггли предположил, что Россия может не выплатить взнос в 2025 году

Всемирное антидопинговое агентство при планировании своего бюджета на следующий год будет исходить из того, что РФ не выплатит свои взносы. Такое заявление сделал Оливье Ниггли, генеральный директор данной организации. Его слова привел ТАСС.

Он выступил на совете учредителей WADA и предложил разработать два разных сценария, один из которых будет предусматривать невыплату Россией всех положенных взносов. По его утверждению, сейчас ведутся переговоры с российской стороной о платежах, но они постоянно сталкиваются с трудностями.

«Действуют санкции, что очень усложняет перевод средств», — указал он на причину, которая препятствует получению денег.

Ранее появились сообщения о том, что США также не выплатили свои взносы в WADA. Америка требует провести аудит в данной международной организации. Это связано с делом пловцов из Китая. Сразу 23 китайских спортсмена перед Олимпиадой в Париже сдали положительные на допинг пробы. Они так и не были привлечены к ответственности.