США не выплатили в срок положенные взносы в WADA из-за дела китайских пловцов

Соединенные Штаты отказались выплачивать свой ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство. Они мотивировали это тем, что WADA сначала должно пройти аудит. Об этом сообщила газета The New York Times.

Америка потребовала от организации провести всестороннее расследования дела 23 пловцов из Китая, чьи пробы перед Олимпиадой в Токио оказались положительными на допинг. Анализы показали, что спортсмены принимали препарат триметазидин, который запрещен к употреблению. Все атлеты из Китая так и не понесли наказания. В США считают, что вся эта ситуация говорит о недостатках в работе WADA.

Американская сторона отказывается выплачивать ежегодные взносы, пока в агентстве не проведут внешний аудит. В то же время ее взносы составляют почти 14% бюджета организации.

Ранее сообщалось, что РФ также не внесла все положенные взносы в WADA. Россия не доплачивает необходимые деньги уже на протяжении двух лет. Российские представители утверждают, что агентство само создает сложности с выплатами, не принимая средства из определенных источников. Платежи отклоняют под самыми различными предлогами.