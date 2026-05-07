Глейхенгауз показал отрывок программы Гуменника и предложил угадать новый образ фигуриста

Хореограф Даниил Глейхенгауз опубликовал в соцсетях видеоотрывок из новой программы фигуриста Петра Гуменника, с которой тот будет выступать в сезоне 2026/27.

«Новая программа для Пети Гуменника. Музыку и образ пока раскрывать не будем — это стратегия. Но, может, догадаетесь сами?» — подписал видео хореограф.

Даниил Глейхенгауз работает в штабе Этери Тутберидзе в Москве. В частности, он сопровождал Аделию Петросян на Олимпийских играх в Италии. При этом хореограф сотрудничает и с другими фигуристами.

Чемпиону России и участнику Олимпийских игр Петру Гуменнику Глейхенгауз поставил программы «Портрет Дориана Грея», «Парфюмер» и «Дюна».

Петр Гуменник на Олимпиаде занял шестое место. Глейхенгауз заявлял, что российский фигурист должен был быть в призерах, если бы не необъективное, по мнению хореографа, судейство.