Незаконная вырубка под элитный ЖК: общественница подняла тревогу в Омске

В Омске идет активная подготовка к строительству нового элитного жилого комплекса. Компания застройщика намерена поэтапно сносить старые здания санатория-профилактория «Рассвет». Омская общественница Татьяна Пальшина обратила внимание на то, что специалисты, по ее мнению, вырубили больше деревьев, чем ранее одобрила комиссии по сносу, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, комиссия по сносу дала свое предварительное одобрение на вырубку некоторых зеленых насаждений. При выполнении работ, по предварительным данным, незаконно ликвидировали растения еще и на том земельном участке, который в выданных разрешительных документах не упоминается.

По данным издания, наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса может варьироваться от крупного штрафа до реального лишения свободы на срок до семи лет.

«Теперь только по гуглокартам определять, сколько там было деревьев, — рассказала Пальшина Городу55. — Там даже пеньков не осталось. Счет идет на десятки, а может быть, и на сотни. Этот участок был максимально зеленым…».

По информации издания, общественница обратилась в прокуратуру. В ведомстве сообщили, что копию обращения и относящиеся к нему материалы проверки направили для рассмотрения в УМВД России по Омску в соответствии с установленной компетенцией этого учреждения. Полицейским поручено оценить, имеются ли в действиях или бездействии кого-либо признаки состава преступления.

«На территории земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:050208:3035, 55:36:050208:3315, 55:36:050208:3095 выявлены признаки незаконной рубки зеленых насаждений», — пишет прокуратура в ответе на соответствующее обращение Татьяны Пальшиной (копия ответа есть в распоряжении редакции Города55).

