В «Спартаке» считают, что судья решил сохранить интригу отменой красной карточки игроку ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «Матч ТВ» высказался об отмене красной карточки хавбеку ЦСКА Ивану Облякову в кубковом дерби.

На 65-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков во время борьбы за мяч наступил на голеностоп Кристоферу Мартинсу. Главный арбитр матча Кирилл Левников показал нарушителю прямую красную карточку, но арбитр на ВАР Сергей Карасев предложил ему пересмотреть эпизод. После просмотра Левников красную карточку отменил, ограничившись предупреждением армейцу.

«Сидели и обсуждали с ребятами. Решили, что 60 процентов желтая и 40 — что красная. Думаю, что судьи решили не убивать интригу в дерби», — сказал Литвинов.

Руслан Литвинов стал автором единственного гола в матче. Его дальний удар в девятку на 10-й минуте вывел «Спартак» в суперфинал Кубка России. Красно-белые сыграют за трофей с победителем противостояния «Краснодар» — «Динамо».