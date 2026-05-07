Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин лаконично оценил качество игры в матче финала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Обалденное», — с улыбкой ответил Карпин на вопрос корреспондента «Матч ТВ».

Матч прошел 6 мая на «Лукойл Арене» при полном аншлаге и завершился победой красно-белых со счетом 1:0. «Спартак» доминировал в первом тайме, и на 10-й минуте Руслан Литвинов шикарным ударом в девятку забил единственный мяч.

После перерыва армейцы перехватили инициативу, и уже голкипер «Спартака» Александр Максименко несколько раз выручал свою команду.

Победа принесла «Спартаку» путевку в суперфинал Кубка России, где он сыграет с победителем противостояния «Краснодар» — «Динамо». Суперфинал пройдет 24 мая в «Лужниках».