Сигнал «Ковер» в Ижевске и угроза с воздуха: в Удмуртии ввели беспилотную опасность утром 7 мая

В четверг утром, 7 мая, жителей Удмуртской Республики предупредили о новой угрозе с воздуха. В регионе были введены сразу два сигнала оповещения: «Беспилотная опасность» и специальный сигнал «Ковер» в столичном аэропорту Ижевска, сообщил udm-info.ru.

По информации издания, о начале действия режима беспилотной опасности население проинформировал председатель государственного комитета региона по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин. Соответствующее объявление было сделано в 07:00 утра по местному времени. Чуть позже, тем же утром, он же сообщил о введении в ижевском аэропорту сигнала «Ковер».

«Внимание! В 8:10 7 мая на территории международного аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Введен режим „Ковер“. Радиус действия 100 км», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

По данным издания, это не первый случай введения режима повышенной опасности в регионе за последние несколько дней. Последний раз сигнал «Беспилотная опасность» действовал в Удмуртии утром вторника, 5 мая. В тот же день его благополучно отменили. Кроме того, в ночь на 5 мая в регионе уже объявляли сигнал «Ракетная опасность», что свидетельствует о повышенной активности в небе над республикой.

Ранее сообщалось, что при ракетной опасности нужно укрываться в подвале, при беспилотной — в капитальном здании без окон.