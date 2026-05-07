В Истре ввели в эксплуатацию новые дома в ЖК «Кембридж»

В Истре ввели в эксплуатацию группы домов блокированной застройки в коттеджном поселке «Кембридж», соответствующее разрешение выдали ООО «Оптилэнд». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Малоэтажные дома общей площадью 810 кв. м расположены в деревне Красный Посклок, проект предусматривает семь очередей строительства с полноценной инфраструктурой. На территории уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, есть детские творческие мастерские.

В поселке обустроили детские площадки, зоны тихого отдыха, футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис. Кроме того, оборудованы пять бульваров с ландшафтным дизайном и есть специальная площадка для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.