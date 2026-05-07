В Люберцах построили новый надземный пешеходный переход

В Люберцах завершилось строительство нового надземного пешеходного перехода, расположенного на пересечении трасс Москва — Егорьевск — Тума — Касимов и Красково — Коренево — Торбеево. По итогам проверки Главного управления государственного строительного надзора Московской области застройщику было выдано заключение о соответствии объекта проекту.

Длина перехода составила 41,9 м, его оснастили лифтами и системой диспетчерского управления. Конструкция учитывает высокий уровень автомобильного и пешеходного трафика, что обеспечит безопасность и комфорт передвижения. Работы по возведению объекта прошли в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.