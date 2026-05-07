Садовый ликбез: как адаптировать рассаду к климату Подмосковья в 2026 году

Переезд растений с подоконника на постоянную грядку требует осторожности. В условиях текущей затяжной весны эксперты рекомендуют начинать подготовку за две недели до высадки, чтобы не потерять урожай из-за капризной майской погоды, пишет REGIONS .

Календарь подготовки для разных культур

Никита Чаплин, возглавляющий Союз дачников Подмосковья, пояснил, что график закаливания напрямую зависит от вида овощей. Для томатов, баклажанов и перцев, предназначенных для теплиц, процесс адаптации следует начинать уже в первых числах мая. Что касается огурцов и кабачков, их высадка в открытую почву планируется на конец месяца или начало июня, поэтому приступать к их закалке стоит не раньше 10–15 мая.

Поэтапная методика закаливания

Специалист советует приучать саженцы к внешним факторам постепенно. В первые дни достаточно проветривания комнаты в течение пары часов. Затем растения выносят на веранду или балкон, планомерно увеличивая время пребывания. На втором этапе рассаду выставляют на открытый воздух, сначала в тень, а затем под мягкое утреннее солнце на 4–6 часов. Завершающая стадия наступает за 5 дней до посадки: если ночные температуры стабильно держатся выше 8 градусов тепла, саженцы можно оставлять на улице на круглые сутки.

Контроль состояния и погодные риски

Парламентарий напомнил о коварстве майских заморозков в Московском регионе. При прогнозируемом похолодании процедуры на улице необходимо свернуть. О готовности рассады к «переезду» скажет ее внешний вид: стебли должны стать более плотными и темными, а листва — приобрести глубокий зеленый цвет. Такая подготовка гарантирует быструю приживаемость и устойчивость растений к болезням.