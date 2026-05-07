Спасаемся правильно: правила поведения при режимах «ракетная» и «беспилотная» опасность

Разница между режимами «ракетная опасность» и «беспилотная опасность» является принципиальной. Она связана с характером угрозы, и действия граждан в каждом из этих случаев должны быть разными, сообщил properm.ru.

Сигнал «Ракетная опасность» объявляется в том случае, когда военными был зафиксирован пуск ракеты или полет вражеской авиации, и существует реальная угроза нанесения удара по конкретному населенному пункту. Ракета передвигается со сверхзвуковой скоростью и способна достичь цели всего за несколько минут. Ее основные поражающие факторы — мощная ударная волна и большое количество осколков. Перехватить ракету сложно: для этого требуются системы противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности.

«Поэтому при ракетной угрозе важно действовать максимально быстро и укрываться в заглубленных помещениях. Решение о его введении принимают органы власти региона на основании данных от военных, обычно в течение нескольких минут», — говорится в статье Properm.

Сигнал «Беспилотная опасность» означает, что в непосредственной близости от границы региона были обнаружены беспилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны). Это средства массового, но относительно медленного поражения по сравнению с ракетами. Дроны могут находиться в воздухе значительно дольше, а их взрывная волна менее разрушительна. При этой угрозе достаточно укрыться внутри капитального здания (из кирпича, бетона или камня), отойдя подальше от окон и наружных стен.

«Чаще всего целями атак БПЛА становятся объекты инфраструктуры, промышленные предприятия и жилые кварталы, до которых могут долететь дроны», — сообщил properm.ru.

