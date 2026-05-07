Реликвия эпохи: пропуск на похороны Сталина продают в Новосибирске

В Новосибирске на одной из интернет-площадок, предназначенных для купли-продажи товаров, появилось весьма необычное и редкое предложение. Местный коллекционер или просто владелец решил продать пропуск на церемонию прощания с Иосифом Сталиным, сообщил atas.info.

По информации издания, раритетный исторический документ выставлен на продажу за 26 595 руб. Сам продавец в описании лота не уточняет, каким именно образом этот уникальный артефакт оказался в его личной коллекции или в распоряжении. Единственное, на чем он акцентирует внимание потенциальных покупателей — это то, что физическое состояние предмета оценивается как хорошее для своего возраста.

Как напомнило издание, траурная церемония прощания и последующие похороны Иосифа Виссарионовича Сталина состоялись 9 марта 1953 года. Главное траурное мероприятие прошло в самом центре столицы, на Красной площади в Москве. Документ, дававший право присутствовать на этом событии его владельцу, и представляет теперь музейную ценность.

