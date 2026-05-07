Спортивный директор «Спартака» возмутился решением арбитра в матче с ЦСКА

На 65-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков во время борьбы за мяч наступил на голеностоп Кристоферу Мартинсу. Главный арбитр матча Кирилл Левников показал нарушителю прямую красную карточку, но арбитр на ВАР Сергей Карасев предложил ему пересмотреть эпизод. После видеопросмотра Левников изменил цвет карточки Облякову на желтый.

«Извините, я до сих пор не понимаю некоторых решений. Возможно, потому что я иностранец. Арбитр сделал хорошее решение и показал красную. Это была чистая красная. Думаю, каждый из нас видел совершенно четко шипы на голеностопе Мартинса. Это чистая красная в Москве, Катманду и даже в Андах!» — сказал Кахигао.

Спортивный директор «Спартака» отметил, что Левников провел хороший матч, но для него стало непонятным решение Карасева позвать главного арбитра к монитору. Кахигао уклонился от ответа, является ли Карасев противником «Спартака». Ранее он раскритиковал работу Карасева, когда тот был главным арбитром в матче РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, победив со счетом 1:0. Единственный мяч на 10-й минуте забил Руслан Литвинов.