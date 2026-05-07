Жителям Подмосковья рассказали о сертификатах для переселенцев из аварийного жилья

Жители Подмосковья могут приобрести новую квартиру для переселения из аварийного жилья по сертификату в любом округе, например, новостройки доступны в Наро-Фоминске и Долгопрудном. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В Наро-Фоминском округе находится ЖК «Времена года», вблизи которого работают четыре современные общеобразовательные школы, восемь детских садов, детская и взрослая поликлиника, спортивный комплекс с бассейном и кинотеатр. В рамках второй и третьей очередей там построят собственные детский сад и школа. На первых этажах расположены пункты выдачи онлайн магазинов, продуктовые магазины, магазин канцтоваров «КанцПарк», аптека, стоматология, салон красоты, кафе. Территорию оснастят системой безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», в реализации проекта квартиры от студий до трехкомнатных.

В Долгопрудном продолжается строительство ЖК «Бригантина», там появятся 14 монолитных жилых домов высотой до 23-х этажей, уже построены три дошкольных учреждения, детская поликлиника на 95 посещений в смену. На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты, введен в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.