Губерниев отреагировал на отказ в визах российским гимнасткам

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «Матч ТВ» ситуацию с невыдачей виз российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой для участия в чемпионате мира в голландском Роттердаме.

Чемпионат мира в Нидерландах является первым этапом квалификации к Олимпиаде-2028.

«У таких стран нужно забирать соревнования раз и навсегда. Нужно обращаться во все суды и ставить жирный крест на притязаниях Нидерландов проводить спортивные соревнования. Это хамство, стыд и свинство», — сказал Губерниев.

Комментатор подчеркнул, что организаторы наказывают зрителей всего мира, лишая возможности увидеть выступления сильнейших спортсменок. Так, Ангелина Мельникова является действующей чемпионкой мира и Европы в многоборье.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет добиваться снятия с чемпионата мира в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде.