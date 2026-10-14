Губерниев отреагировал на отказ в визах российским гимнасткам

Губерниев о невыдаче виз гимнасткам: «Это хамство, стыд и свинство»

Культура и спорт

Фото: [Федерация гимнастики России]

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «Матч ТВ» ситуацию с невыдачей виз российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой для участия в чемпионате мира в голландском Роттердаме.

Чемпионат мира в Нидерландах является первым этапом квалификации к Олимпиаде-2028.

«У таких стран нужно забирать соревнования раз и навсегда. Нужно обращаться во все суды и ставить жирный крест на притязаниях Нидерландов проводить спортивные соревнования. Это хамство, стыд и свинство», — сказал Губерниев.

Комментатор подчеркнул, что организаторы наказывают зрителей всего мира, лишая возможности увидеть выступления сильнейших спортсменок. Так, Ангелина Мельникова является действующей чемпионкой мира и Европы в многоборье.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет добиваться снятия с чемпионата мира в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде.

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