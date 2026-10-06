Объявление Овечкина об уходе из НХЛ взорвало цены на матчи «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин накануне объявил, что нынешний сезон в НХЛ станет для него последним, и это обрушило цены на билеты на матчи с участием «Столичных», сообщает USA Today.

4 апреля «Вашингтон» проведет свой заключительный домашний матч в регулярном чемпионате 2026/27 с «Питтсбург Пингвинз», и уже сейчас, за полгода до игры, минимальная стоимость билетов достигла $822, билеты в нижнем ярусе арены по состоянию на 5 октября продавались за $1307. Такие билеты станут самыми дорогими на матч регулярного чемпионата НХЛ за всю историю.

Отмечается, что ажиотаж вокруг заявления Овечкина вызвал рост цен и на все гостевые матчи с участием «Вашингтона». В среднем билеты на гостевые игры стали дороже на 63%.

Усиливший свой состав «Вашингтон» имеет хорошие шансы выйти в плей-офф — и там, без сомнения, билеты будут дорожать с каждым следующим матчем команды.

Ранее Александр Овечкин рассказал, почему он принял решение завершить карьеру в НХЛ.