Объявление Овечкина об уходе из НХЛ взорвало цены на матчи «Вашингтона»

USA Today: цены на матчи «Вашингтона» выросли на 63% после заявления Овечкина

Культура и спорт

Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин накануне объявил, что нынешний сезон в НХЛ станет для него последним, и это обрушило цены на билеты на матчи с участием «Столичных», сообщает USA Today.

4 апреля «Вашингтон» проведет свой заключительный домашний матч в регулярном чемпионате 2026/27 с «Питтсбург Пингвинз», и уже сейчас, за полгода до игры, минимальная стоимость билетов достигла $822, билеты в нижнем ярусе арены по состоянию на 5 октября продавались за $1307. Такие билеты станут самыми дорогими на матч регулярного чемпионата НХЛ за всю историю.

Отмечается, что ажиотаж вокруг заявления Овечкина вызвал рост цен и на все гостевые матчи с участием «Вашингтона». В среднем билеты на гостевые игры стали дороже на 63%.

Усиливший свой состав «Вашингтон» имеет хорошие шансы выйти в плей-офф — и там, без сомнения, билеты будут дорожать с каждым следующим матчем команды.

Ранее Александр Овечкин рассказал, почему он принял решение завершить карьеру в НХЛ.

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