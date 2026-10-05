«Никто не говорил, что мы должны дарить ему гол»: вратарь Бенина пообещал не дать забить Месси в прощальном матче

Футболист подчеркнул, что для него и его команды товарищеская игра с Аргентиной — это не рядовой матч. Данджину понимает, что все внимание к нем будет приковано к Месси, но команда Бенина приехала защищать честь своей страны. Голкипер заявил, что постарается сделать все возможное, чтобы Месси не забил в его ворота.

«Я вратарь, и моя задача — отбивать мячи. Даже если это последняя минута и пенальти, и бить его будет Месси, я все равно попытаюсь его отразить. Все просто: это футбол. Да, мы здесь, чтобы чествовать Месси, но никто не говорил, что мы должны дарить ему гол. К тому же, зная Месси, ему и не нужно ничего дарить. Если он захочет забить, он сделает для этого все возможное», — сказал Данджину.

Прощальный матч Месси за национальную команду пройдет 7 октября в Буэнос-Айресе. Лионель Месси за сборную Аргентины 125 голов в 207 матчах, оба показателя уступают только Криштиану Роналду за сборную Португалии.