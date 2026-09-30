Портнягина отправили в колонию на пять лет по делу о легализации преступных доходов

rbc: инфокоуча Портнягина приговорили к 5 годам колонии и крупному штрафу

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

38-летнего инфокоуча Дмитрия Портнягина приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу ₽900 тысяч по делу о легализации преступных доходов в особо крупном размере, сообщило РБК. Портнягина взяли под стражу прямо в зале суда.

Деловой партнер бизнесмена Алексей Николаев получил 2 года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штраф ₽400 тысяч. Жену Дмитрия Екатерину приговорили к 8 годам лишения свободы со штрафом ₽3,5 млн по обвинениям в легализации и даче взятки в крупном размере. Исполнение наказания отсрочено до 2034 года — до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Стоит отметить, что прокуратура просила приговорить Портнягина к пяти годам колонии общего режима и штрафу ₽900 тысяч, а Николаева — к двум годам лишения свободы и штрафу ₽500 тысяч. Для Екатерины прокурор запросила 7,5 лет колонии, штраф ₽3,5 млн и отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Обвинение настаивало на конфискации имущества подсудимых общей стоимостью ₽15,3 млн.

Уголовное дело рассматривалось повторно после возвращения материалов в прокуратуру. Изначально Портнягину вменили легализацию около ₽64 млн, которые, по версии следствия, он получил в результате уклонения от уплаты налогов в 2018-2020 годах.

Следствие считало, что предприниматель использовал схему дробления бизнеса, чтобы применять упрощенную систему налогообложения. Размер недоимки оценивался в ₽139 млн. Портнягин погасил задолженность, а арбитражный суд впоследствии признал незаконным доначисление около ₽40 млн. В феврале 2025 года уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено.

Ранее сообщалось, что народная артистка РФ Лариса Долина отсудила ₽114 млн у курьеров-мошенников.

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