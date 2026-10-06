«Должен прислушиваться к своему телу»: Овечкин рассказал, почему завершит карьеру в НХЛ

Овечкин назвал причину завершения карьеры в НХЛ по окончании сезона

Культура и спорт

Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин накануне объявил, что нынешний сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Позже на пресс-конференции российский нападающий назвал причины своего решения.

41-летний Овечкин, проводящий 22-й сезон в НХЛ, рассказал, что решение было принято на семейном совете. Хоккеист отметил, что он находится в том возрасте, когда уже должен прислушиваться к своему телу.

«Я хочу играть со своими детьми, когда они будут расти, играть с ними в хоккей, футбол, баскетбол. Хочу быть достаточно здоровым, чтобы иметь возможность все это делать», — сказал Овечкин.

На пресс-конференции хоккеисту задали вопрос, как его тело чувствует себя сейчас. «Все в порядке», — лаконично ответил Овечкин.

Александр Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах (929). С учетом плей-офф россиянин забросил 1006 шайб, ему остается 10 голов до рекорда Уэйна Гретцки.

Ранее российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан лучшим игроком первой недели в НХЛ.

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