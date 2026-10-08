40-летняя Меган Фокс столкнулась с хейтом из-за старого видеоролика

40-летняя голливудская звезда Меган Фокс столкнулась с критикой из-за старого видеоролика, в котором актриса рассказывала о любимых фильмах, пишет Peopletalk.

Внимание пользователей быстро переключилось с кино на внешность звезды: многие признались, что с трудом ее узнали. Комментарии пользователей были настолько грубыми, что аккаунт закрыл комментарии к видео. Некоторые предположили, что Фокс могла увлечься косметологическими процедурами.

Само видео было снято в октябре 2025 года — примерно через семь месяцев после рождения четвертого ребенка от рэпера Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера). Есть версия, что Фокс просто не успела восстановиться после родов и беременности.

Обсуждение внешности преследует Меган, кажется, всю карьеру — еще со времен «Трансформеров» актриса регулярно сталкивалась с комментариями о своей красоте, возрасте и предполагаемых изменениях во внешности.

Ранее российская певица Лолита Милявская ответила на хейт, сравнив себя с 68-летней Мадонной.