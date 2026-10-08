40-летняя Меган Фокс столкнулась с хейтом из-за старого видеоролика

Peopletalk: внешность Меган Фокс раскритиковали из-за старого ролика о фильмах

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летняя голливудская звезда Меган Фокс столкнулась с критикой из-за старого видеоролика, в котором актриса рассказывала о любимых фильмах, пишет Peopletalk.

Внимание пользователей быстро переключилось с кино на внешность звезды: многие признались, что с трудом ее узнали. Комментарии пользователей были настолько грубыми, что аккаунт закрыл комментарии к видео. Некоторые предположили, что Фокс могла увлечься косметологическими процедурами.

Само видео было снято в октябре 2025 года — примерно через семь месяцев после рождения четвертого ребенка от рэпера Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера). Есть версия, что Фокс просто не успела восстановиться после родов и беременности.

Обсуждение внешности преследует Меган, кажется, всю карьеру — еще со времен «Трансформеров» актриса регулярно сталкивалась с комментариями о своей красоте, возрасте и предполагаемых изменениях во внешности.

Ранее российская певица Лолита Милявская ответила на хейт, сравнив себя с 68-летней Мадонной.

Актуально

Читайте также

«Показатели становятся выше»: Кушанашвили высказался о критике Дробыша в адрес Дубцовой

«Показатели становятся выше»: Кушанашвили высказался о критике Дробыша в адрес Дубцовой

«Живи, моя Лера, вопреки всему»: Сквиччиарини трогательно обратился к Лерчек в день ее рождения

«Живи, моя Лера, вопреки всему»: Сквиччиарини трогательно обратился к Лерчек в день ее рождения

Стало известно об окончательном переезде Потапа и Насти Каменских в США

Стало известно об окончательном переезде Потапа и Насти Каменских в США

Комик Соболев может исполнить роль Кашпировского в своем новом проекте

Комик Соболев может исполнить роль Кашпировского в своем новом проекте

Стало известно о планах Трампа жениться на принцессе Диане после ее развода с принцем Чарльзом

Стало известно о планах Трампа жениться на принцессе Диане после ее развода с принцем Чарльзом

«Я не исключение»: Боня заявила, что в детстве пережила домашнее насилие

«Я не исключение»: Боня заявила, что в детстве пережила домашнее насилие

«Поехала чуток кукухой»: сестра Бузовой высказалась о воспитании дочери

«Поехала чуток кукухой»: сестра Бузовой высказалась о воспитании дочери

«Может, кто-то ногу подставил»: Дзюник засомневался в официальной версии смерти Соседова

«Может, кто-то ногу подставил»: Дзюник засомневался в официальной версии смерти Соседова

Едва не выбил глаз: Медведев навестил в клинике жертву рокового удара на матче

Едва не выбил глаз: Медведев навестил в клинике жертву рокового удара на матче

Не стало сыгравшего в фильме «Союз Спасения» актера Олега Наумова

Не стало сыгравшего в фильме «Союз Спасения» актера Олега Наумова

Стас Михайлов выступил во Владивостоке почти перед пустым залом

Стас Михайлов выступил во Владивостоке почти перед пустым залом

Бывшая участница SEREBRO Кищук возмутилась из-за жуткого рюкзака в виде ее головы

Бывшая участница SEREBRO Кищук возмутилась из-за жуткого рюкзака в виде ее головы

Добавьте mosregtoday.ru в избранное