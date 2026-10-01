Оксана Самойлова оставила детей и уехала во Францию

Teleprogramma.org: Оксана Самойлова после интервью у Собчак покинула Россию

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

38-летняя Оксана Самойлова покинула Россию и отправилась во Францию после скандального интервью Ксении Собчак, пишет Teleprogramma.org. Блогерша посетила Париж, а детей оставила в РФ.

Из соцсетей Оксаны стало понятно, что она стала гостьей вечеринки Gucci, которая прошла в рамках Недели моды во французской столице.

На прошлой неделе Собчак выложила три части откровенного интервью Самойловой, в котором та раскрыла всю правду о жизни с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вейнштейном). Тогда же появилась информация, что в начале июле он устроил стрельбу в подмосковном доме, удерживал персонал и даже ранил одного из охранников. Дети в это время прятались в шкафах и гардеробной.

Сам Джиган назвал произошедшее «провокацией» и заявил, что «снимал сниппет». После этого случая он отправился на лечение в израильский реабилитационный центр.

Ранее Ксения Собчак предположила, что за Джиганом могут стоять влиятельные люди, которые его покрывают.

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