Стало известно, во сколько обошелся отдых Бледанс в Таиланде

Семья остановились на Пхукете в пятизвездочном комплексе, который расположен на пляже Май-Кхао. Этот комплекс предлагает отдельные виллы с бассейном и джакузи. Отмечается, что неделя проживания в таком месте обходится примерно в ₽225 тысяч. В эту сумму не входят авиаперелеты и карманные расходы.

У Бледанс двое детей. Старший сын Николай родился в 1994 году от израильского бизнесмена по имени Дмитрий. Молодой человек сейчас живет в Израиле. Младший сын родился в 2012 году от продюсера и режиссера Дмитрия Семина — у мальчика диагностировали синдром Дауна.

Ранее сообщалось, сколько на отдых в 2026 году потратили певица Анна Семенович и ее жених Денис Шреер.