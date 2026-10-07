Стало известно, во сколько обошелся отдых Бледанс в Таиланде

Zvezdach: неделя отдыха Бледанс на Пхукете вместе с сыном обошлась в ₽225 тысяч

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

57-летняя актриса Эвелина Бледанс вместе 14-летним сыном проводит отпуск в Таиланде, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Семья остановились на Пхукете в пятизвездочном комплексе, который расположен на пляже Май-Кхао. Этот комплекс предлагает отдельные виллы с бассейном и джакузи. Отмечается, что неделя проживания в таком месте обходится примерно в ₽225 тысяч. В эту сумму не входят авиаперелеты и карманные расходы.

У Бледанс двое детей. Старший сын Николай родился в 1994 году от израильского бизнесмена по имени Дмитрий. Молодой человек сейчас живет в Израиле. Младший сын родился в 2012 году от продюсера и режиссера Дмитрия Семина — у мальчика диагностировали синдром Дауна.

Ранее сообщалось, сколько на отдых в 2026 году потратили певица Анна Семенович и ее жених Денис Шреер.

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