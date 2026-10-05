ЦСКА хочет переманить у «Спартака» полузащитника сборной России

ЦСКА изучает возможность приобретения у «Спартака» полузащитника сборной России Данила Пруцева. При этом армейцы хотят осуществить трансфер уже этой зимой, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Сам футболист доволен своим нынешним положением в «Спартаке» и не собирается менять команду, отмечает Карпов. Минувший сезон Пруцев провел в аренде в «Локомотиве», а по возвращении отмечал, насколько изменилась в положительную сторону обстановка в «Спартаке» при Хуане Карлосе Карседо.

В любом случае осуществить трансфер из клуба-конкурента будет очень непросто. У Пруцева контракт до 2028 года, портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в €6 млн, а, по данным Карпова, в контракте заложены отступные в размере €10 млн.

Пруцев провел в нынешнем сезоне за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал результативную передачу. Также полузащитник отметился голом в недавнем матчи сборной России против Намибии (6:0).

Ранее Сергей Юран назвал условие, при котором «Спартак» выиграет чемпионат России.