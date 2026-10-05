Юран назвал условие, при котором «Спартак» выиграет чемпионат России

Сергей Юран: «Спартак» выиграет чемпионат, когда пригласит российского тренера

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

Бывший нападающий московского «Спартака», а ныне главный тренер «Урала» Сергей Юран в интервью «Чемпионату» назвал условие, при котором красно-белые выиграют чемпионат России.

Собеседник издания отметил, что ему трудно судить о том, что происходит в «Спартаке», не находясь внутри команды.

«Я всегда говорю: когда российский тренер туда придет, тогда „Спартак“ и станет чемпионом», — сказал Юран.

В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 года. Тогда команду возглавлял итальянский специалист Массимо Каррера. В минувшем сезоне под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо красно-белые выиграли Кубок России.

После девяти туров РПЛ красно-белые идут на втором месте с 19 очками, на два пункта отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее Сергей Юран выразил заинтересованность в приглашении в «Урал» нападающего Артема Дзюбы.

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