33-летняя возлюбленная Брэда Питта попала в объективы папарацци во время Недели моды

lady.mail: возлюбленная Брэда Питта попала в объективы папарацци в Париже

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

33-летняя Инес де Рамон, возлюбленная 62-летнего голливудского актера, попала в объективы папарацци в Париже во время Недели моды, пишет «Леди.Mail». Она направлялась на светский ужин.

Для вечернего выхода Инес выбрала прозрачный топ оттенка слоновой кости с глубоким декольте, украшенный кружевными оборками и драпировкой. Топ она сочетала с облегающими черными кожаными брюками и туфлями на каблуке.

Волосы Инес собрала в высокую прическу, оставив несколько прядей у лица. В макияже она сделала ставку на естественные оттенки. Заметив фотографов, Инес улыбнулась им и продолжила путь. Питт не сопровождал возлюбленную на мероприятии.

Брэд Питт и Инес де Рамон вместе с 2022 года. В последние месяцы пара стала чаще появляться на публике и вместе посещать премьеры и светские мероприятия.

Ранее стала известна самая тяжелая рана Брэда Питта, оставшаяся после развода с Анджелиной Джоли.

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