Сергея Соседова проводили в последний путь в Москве: как прощались с музыкальным критиком

В Большом зале Троекуровского кладбища в Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, сообщает NEWS.ru. На церемонии присутствовали родственники, артисты, журналисты и общественные деятели, которые принесли цветы и венки.

Организатор конкурса красоты в Якутии, где Соседов должен был возглавить жюри, Виктор Беззубов выступил с прощальным словом. Он рассказал, что делал все, чтобы журналист выжил. Она поделился личными переживаниями в момент, когда нес Сергея в карету скорой помощи после рокового падения.

«То ли он не захотел меня услышать, то ли он меня уже не слышал. Сереж, ты всегда будешь в моем сердце», — сказал Беззубов.

В завершение церемонии Соседова проводили под аплодисменты. Из зала вслед за гробом вышли члены его семьи, в том числе его 90-летняя мама Антонина Петровна.

Траурная процессия направлялась на Перепечинское кладбище в Московской области — там Соседова похоронят рядом с отцом по настоянию матери.

Подруга Сергея, 44-летняя певица Милена Дейнега рассказала о его эмпатии и проницательности. Она также поделилась, что Соседова переживал «по любым пустякам».

Фото: [ соцсети ]

«Мы обнялись, и у меня было странное предчувствие. Я сказала своему супругу, что как-то нужно быстрее интервью брать, потому что он был какой-то уже как оголенный нерв, как человек без кожи в последнее время, еще более чувствительный», — отметила Дейнега.

Директор Большого Московского цирка, 50-летний дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что Соседов был погружен в мир циркового искусства и являлся почетным членом жюри. Он вспомнил, что несколько лет назад Сергею аплодировали в цирке громче, чем другим артистам. Запашный назвал Соседова светлым и искренним человеком и признался, что благодарен ему за поддержку цирка.

77-летняя заслуженная артистка РФ Ксения Георгиади в слезах назвала гибель Соседова страшным сном. 41-летний певец Юрий Титов заявил, что о погибшем критике невозможно говорить в прошедшем времени, и назвал его позитивным и легким человеком.

О смерти Соседова стало известно 23 сентября: музыкальный критик упал на лестнице в отеле якутского города Нерюнгри. Журналист получил тяжелейшую травму головы, из-за которой умер. В Москву его тело доставили в цинковом гробу.

Соседов начинал карьеру в газете «Гудок» будучи курьером, а в 1989 году опубликовал первое интервью — с певицей Эдитой Пьехой. Широкую известность он получил в конце 1990-х как участник ток-шоу «Акулы пера» на ТВ-6, а в 1997-м участвовал в «Акулах политпера».

Фото: [ Сергей Соседов с мамой Антониной Петровной/соцсети ]

В разные годы Сергей был членом жюри в проектах «Ты — суперстар!», украинского «X-Фактора», «Суперстар! Возвращение» и белорусского «X-Фактора». С сентября 2021 по декабрь 2023 года вел ток-шоу «За гранью» на НТВ.

Сергей часто писал об эстраде, театре и кино, сотрудничал с различными радиостанциями. Соседов был женат, детей также у него не было. После смерти отца в 2009 году жил с матерью.