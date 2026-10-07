«Что ни возьми, он всего достиг»: Макдэвид высказался о карьере Овечкина
Капитан «Эдмонтона» Макдэвид об Овечкине: «Я с детства был фанатом Кросби»
Фото: [ХК «Эдмонтон Ойлерз»]
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал для Sportsnet заявление нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о завершении карьеры в НХЛ по окончании нынешнего сезона.
Знаменитый канадский хоккеист признался, что с детства не питал особой любви к Овечкина, так как был фанатом Сидни Кросби, а годы его взросления прошли на фоне противостояния двух великих хоккеистов, одновременно начавших карьеру в НХЛ. Макдэвиду на тот момент было всего восемь лет.
«Но, безусловно, то, чего он добился в хоккее, — это потрясающе. Потрясающая карьера, спортивное долголетие, очки, победы — да что ни возьми, он всего этого достиг», — сказал Макдэвид.
Форвард «Эдмонтона» пожелал Овечкину провести последний сезон в НХЛ на высокой ноте.
Ранее Александр Овечкин объяснил, почему решил завершить карьеру в НХЛ.