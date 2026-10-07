«Что ни возьми, он всего достиг»: Макдэвид высказался о карьере Овечкина

Знаменитый канадский хоккеист признался, что с детства не питал особой любви к Овечкина, так как был фанатом Сидни Кросби, а годы его взросления прошли на фоне противостояния двух великих хоккеистов, одновременно начавших карьеру в НХЛ. Макдэвиду на тот момент было всего восемь лет.

«Но, безусловно, то, чего он добился в хоккее, — это потрясающе. Потрясающая карьера, спортивное долголетие, очки, победы — да что ни возьми, он всего этого достиг», — сказал Макдэвид.

Форвард «Эдмонтона» пожелал Овечкину провести последний сезон в НХЛ на высокой ноте.

Ранее Александр Овечкин объяснил, почему решил завершить карьеру в НХЛ.