Андрей Губин признался, что его бросила бывшая возлюбленная после дорогого подарка

VOICE: Губин пожаловался на экс-возлюбленную из-за того, что она его бросила

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

52-летний певец Андрей Губин уже много лет ведет уединенный образ жизни и не дает концерты из-за тяжелой болезни. В 2000-х ему поставили диагноз — левосторонняя прозопалгия лица. Из-за болезни музыкант постоянно испытывает сильные боли, из-за чего его внешность сильно изменилась.

Как пишет VOICE, недавно Губин неожиданно появился на праздновании 30-летия лейбла «Первое Музыкальное». Певец пообщался с журналистами и признался, что находится в поисках симпатичной девушки. Последние отношения артиста завершились некрасиво в прошлом году.

«Машину купил, и меня бросили. Год назад», — пожаловался артист.

Также он рассказал о здоровье. Певец отметил, что его беспокоят зубы — они разрушаются и гниют. Свое состояние Губин оценивает как неудовлетворительное.

«Просто… я здоровьем занимаюсь. У меня со здоровьем проблемы. Поэтому мне сейчас не до любви», — сказал он.

У Губина был роман с бывшей солисткой группы «Карамель» Людмилой Кобевко, но они расстались после полутора лет совместной жизни. По словам Кобевко, Андрей подавлял ее в этих отношениях.

Ранее журналисты выяснили, сколько на подарок жене потратил певец Алексей Воробьев.

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