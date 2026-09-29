Тренер «Динамо» посетовал на слабую реализацию моментов

Тренер «Динамо» Тамбиев после поражения от «Трактора»: «Трусы по полю возили»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Динамо»]

Главный тренер ХК «Динамо» Леонид Тамбиев высказался об игре команды после поражения бело-голубых в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Трактора (1:2 ОТ).

Счет в матче открыл форвард бело-голубых Максим Летунов на 18-й минуте. В начале третьего периода Нэйтан Легаре сравнял счет, а вскоре после начала овертайма Михаил Рольгизер принес челябинцам победу.

«Сегодня после пропущенного гола мы начали играть так, как должны. А 42 минуты мы, в принципе, трусы по полю возили. Я вам честно и откровенно скажу», — заявил Тамбиев.

Наставник бело-голубых констатировал, что команде не хватает мастерства в реализации моментов, но при этом отметил как положительную деталь то, что эти моменты создаются в большом количестве.

В 11 матчах «Динамо» забросило только 21 одну шайбу. В Западной конференции КХЛ меньше голов только у трех команд, замыкающих турнирную таблицу. «Динамо» занимает шестое место на Западе с 11 очками после 11 матчей.

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