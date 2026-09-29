Круговой назвал самое важное решение в своей футбольной карьере

Футболист Круговой назвал переход из «Зенита» в ЦСКА лучшим решением в карьере

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

Полузащитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой в интервью ТАСС признался, какое решение считает лучшим в своей футбольной карьере.

Футболист рассказал, что перед ним встала дилемма: принять предложение «Зенита» продлить контракт или же выйти из зоны комфорта и перейти в ЦСКА.

«Мы с женой сели, пообщались, решили, что нужно пробовать, потому что футбол не вечен. Хочется еще показать себя, показать, на что я способен, ради чего вообще тренируюсь, поэтому рад, что, тьфу-тьфу, все идет хорошо, своим чередом», — сказал Круговой.

Воспитанник петербургского футбола Данил Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита» летом 2024 года. За два с небольшим сезона 28-летний полузащитник провел за армейцев 86 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 16 передач. За все предыдущее время в «Зените» у него набралось 105 матчей, 2+11.

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, почему практически не смотрит европейский футбол.

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