Юра Борисов может вновь стать номинантом на премию «Оскар»

Variety: россиянина Юру Борисова вновь могут выдвинуть на премию «Оскар»

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Новый фильм с 33-летним российским актером Юрой Борисовым «Искусственный» итальянского режиссера Луки Гуаданьино произвел фурор на фестивале в Нью-Йорке.

Критики и инсайдеры обсуждают возможную номинацию Борисова на «Оскар». В фильме он сыграл сооснователя компании OpenAI Илью Суцкевера. Голливудские издания назвали работу Борисова «украшением и прорывом картины». Фильм описывают как драму огромной моральной остроты о закулисье Кремниевой долины.

По данным Variety, студия Neon планирует выдвинуть Борисова в категории «Лучшая мужская роль», а 43-летнего Эндрю Гарфилда, который исполнил роль Сэма Альтмана, — во втором плане.

Отмечается, что эта картина едва не осталась без релиза: Amazon MGM отказалась от нее, а Netflix и A24 не захотели покупать проект из-за слишком нелицеприятного образа Альтмана на фоне многомиллиардных сделок с OpenAI. Фильм спасла независимая студия Neon, известная по картинам «Паразиты» и «Анора».

Борисов уже стал первым российским актером, номинированным на «Оскар» за роль в фильме «Анора», и теперь у него есть шанс повторить успех и, возможно, получить статуэтку.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр».

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