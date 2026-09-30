Головин обеспечил победу сборной России над Ираном

Россия обыграла в товарищеском матче Иран благодаря дублю Головина

Культура и спорт

Фото: [пресс-служба сборной России]

Сборная России по футболу одержала уверенную победу над командой Ирана в товарищеском матче, который прошел в Казани, — 2:0.

Россиянам противостоял крепкий неуступчивый соперник, на чемпионате мира не проигравший ни в одном из трех матчей. Однако хозяева успешно взяли мяч под свой контроль и владели инициативой, хотя и натыкались временами на очень опасные контратаки соперника.

Героем матча стал капитан команды Александр Головин. Полузащитник «Монако» открыл счет на 21-й минуте, завершив размашистую комбинацию сборной России с заключительным пасом Алексея Батракова. 15 минут спустя Головин идеально исполнил штрафной удар, уложив мяч в левую девятку.

«Глобально все молодцы, все красавцы. Нужно готовиться, еще две игры. Надо хорошо восстановиться, потренироваться, потом восстановиться. С Намибией желательно сыграть еще лучше», — сказал после матча главный тренер сборной России Валерий Карпин.

3 октября сборная России встретится со сборной Намибии, а 6 октября сыграет с Нигерией.

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