«Избавиться от конкуренции под любым предлогом»: Затулин объяснил запрет Норвегии для российских спортсменов

Депутат Затулин: запрет Норвегии для спортсменов РФ — попытка убрать конкурентов

Культура и спорт

Запрет на въезд российских и белорусских спортсменов в Норвегию объясняется стремлением избавиться от сильных соперников на международной арене. Таким мнением в беседе с «Абзацем» поделился депутат Госдумы Константин Затулин.

По его словам, в таких странах, как Норвегия, по-прежнему есть энтузиасты запрета на выступления российских и белорусских спортсменов, и желание избавиться от конкуренции под любым предлогом, в том числе политическим, не выдерживает никакой критики.

Парламентарий указал на избирательность подхода: страны Запада, по его словам, никогда не запрещали спортсменам Израиля участвовать в соревнованиях, несмотря на операции в Газе или атаки на Иран. Затулин назвал происходящее рецидивом политизации спорта и заявил, что это не делает чести Норвегии.

Он также отметил непоследовательность норвежских властей: пока премьер-министр страны Йонас Гар Стере звонит президенту России Владимиру Путину и пытается наладить контакт, местные власти вводят санкции против атлетов. Таким образом, по мнению депутата, речь идет не о принципах, а о попытке устранить конкурентов, прикрываясь политическими аргументами.

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